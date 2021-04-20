العربي أبو بكر: المليشيات وعلى رأسها «غنيوه» لها نصيب من ميزانية الدبيبة المقدمة

انتقد الخبير السياسي والأكاديمي الليبي العربي أبوبكر الورفلي الميزانية التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى مجلس النواب لاعتمادها، مشيراً الى أن الميزانية المقدمة أدرجت المليشيات في بنودها، في حين استثنت الجيش الذي قارع الإرهاب.

وقال الورفلي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “يعني المليشيات وعلى رأسها غنيوة لها نصيب من الميزانية حسب البنود التي قدمها دبيبة”.

وأضاف “في نفس الوقت يتم حرمان الجيش الليبي الذي قارع الإرهاب من الميزانية. «ميزانية امهيدقة»”.