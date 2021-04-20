مجلس النواب يستأنف اليوم مناقشة قانون الميزانية

يستأنف مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته لاستكمال مناقشة الملاحظات حول قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 واتخاذ قرار فيها.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المجلس بحث في جلسته الرسمية الإثنين بمقره في مدينة طبرق بحضور أكثر من 97 نائبا مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م، حيث تم الاستماع للتقرير المفصل الذي أعدته لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب والذي تضمن عدد كبير من الملاحظات.

وبين بليحق أنه جرى خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تداول الملاحظات بشكل عام على الميزانية والتوصيات التي وصلت إلى ثلاثون توصية من قبل لجنة الميزانية مضيفا أنه لم يتم استكمال المناقشة والمداولة وعلقت الجلسة إلى اليوم حيث من المقرر أن تسأنف في حدود الساعة الثانية بعد الظهر، لاستكمال مناقشة الملاحظات حول الميزانية العامة وليصل المجلس إلى قرار فيما يخص الملاحظات التي وردت بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م.