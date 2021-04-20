تأجل بسبب كورونا.. اجتماع تحضيري للمؤتمر الدولي للعدالة الانتقالية بليبيا

عقد أمس الاثنين، تحت إشراف وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن، اجتماع اللجنتين العلمية والتحضيرية للمؤتمر الدولي (العدالة الانتقالية ، الدروس المستفادة)، والذي تم الإعداد له منذ سنتين وتأخر تنفيذه بسب جائحة كورونا.

وتناول الاجتماع، بحسب ما نشرت الوزارة على صفحتها بالفايسبوك، المواعيد المقترحة لعقد هذا المؤتمر ومسألة التجهيزات والجهات المستهدفة سواء على المستوى الوطني أو الدولي. المؤتمر يُعقد بتنظيم وإشراف المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية.

وفي ختام الاجتماع توصل الحاضرون الي استئناف اللجنتين اجتماعهم والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامته قريباً، وفق ذات المصدر.

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