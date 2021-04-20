تحضيرات لاستئناف استصدار صحيفة ‘العدالة’

اجتمع مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل بفريق صحيفة العدالة التي تصدر عن إدارة العلاقات بالوزارة لمتابعة مدى جاهزية الفريق لاستئناف استصدار الصحيفة وتذليل العوائق التي تواجههم، بحضور الهيئة الاستشارية للصحفية ورئيس قسم التعاون الدولي بوزارة العدل.

وتم خلال الاجتماع، وفق ما نشرت الوزارة على صفحتها بالفايسبوك، مناقشة جملة من النقاط أهمها إنشاء صحيفة إلكترونية ومواكبة الإعلام القانوني الهادف.

هذا وسيشرع الفريق في تجهيز و استصدار الصحيفة خلال الأيام القادمة، وفق ذات المصدر.

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