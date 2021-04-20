باشاغا يشيد بموقف روسيا حول رفع حظر السلاح عن ليبيا

أشاد وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، بإعلان الخارجية الروسية استبعادها طرح مسألة رفع حظر الأسلحة عن ليبيا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية هناك.

وقال باشاغا في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: “نشيد بموقف روسيا المتعلق باستبعاد رفع حظر الأسلحة عن ليبيا قبل انتخابات ديسمبر، ونرفض أي دعوات تطالب بذلك، فليبيا لا تحتاج للأسلحة بل لصناديق الاقتراع واللقاح”، وفق تعبيره.

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وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت أمس الخميس، أنه من السابق لأوانه طرح مسألة رفع حظر الأسلحة عن ليبيا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية هناك.

وصرح بيتر إليتشيف، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك، بأنه من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية رفع أو تخفيف حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا قبل إجراء الانتخابات العامة هناك.

وقال: “حكومة الوحدة الوطنية قد تم تشكيلها للتو، وهي لم تبدأ العمل فعليا. دعونا ننتظر الانتخابات، إذا تم إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول، فسنحكم على كيفية تطور الوضع، لأنه من السابق لأوانه الحديث عن وحدة البلاد”.