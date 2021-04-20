تعليقًا على الأوضاع في الجنوب.. الشحومي: الليبيون في حاجة إلى حلول حقيقية

قال المحلل المالي والخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، تعليقًا على الأوضاع الاجتماعي والاقتصادية في الجنوب، إن الليبيين بحاجة لحلول حقيقية وتغييرات اقتصادية فعالة.

وكتب الشحومي على صفحته بالفايسبوك، تعليقا على مقطع فيديو لأحد متساكني الجنوب الليبي، قائلا: “حياة أقرب للموت، بل أن الموت أهون من عيش المهانة والذل، الليبيون في حاجة إلى حلول حقيقية وتغييرات اقتصادية فعالة، ولا يمكن استمرار العيش مع وقود يهرب وسيولة مفقودة وخدمات أساسية منعدمة في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والأمن. افتحوا المقاصة، استبدلوا دعم الوقود، ارفعوا الدخل الحقيقي للمواطن الضعيف منه والفقير”.

” style=”height: 790px;”>