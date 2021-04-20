طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 20 أبريل

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 20 ابريل 2021.

وبحسب الملخص العام للنشرة فإن الاجواء تشهد طقس معتدل على اغلب مناطق الشمال مع تكاثر للسحب على بعض مناطق الوسط والجنوب الغربي واحتمال لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح : شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23-28) مْ وتميل للارتفاع خلال اليومين القادمين.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء قليلة السحب .

• الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى شمالية شرقية معتدلة لسرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18 – 24) مْ ، ولا تتجاوز (28) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الجفرة وأقصى الجنوب الغربي

• الرياح: شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح اليوم مابين (30-37) مْ ولاتتجاوز (25) مْ على هون .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء قليلة السحب.

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساء الغد مثيرة للأتربة والغبار.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30-35 )مْ .

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:40)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:30)

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