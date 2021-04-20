أمن طرابلس: قبضنا على فتاة بشركة سياحة تنصب على المواطنين

تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، من إلقاء القبض على المدعوة (ف.ج) وذلك على خلفية عدة بلاغات ضدها مفادها قيامها بالنصب على عدة أشخاص.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن طرابلس: “قامت المتهمة بالنصب على المدعو (س.س) والذي سلمها مبلغ مالي قيمته أربعة آلاف دولار على أن تقوم بتحويله له في تركيا ولكنها لم تفعل، وقيامها بتحرير سند الأمانة للمصلحة المدعو (م.م) بقيمة خمسة آلاف دينار ولكنها لم ترجعه له هو الآخر”.

وأضاف “بالإضافة لبلاغ من المدعو (ف.غ) والذي قام بتسليمها مبلغ مالي على سبيل الأمانة قيمته خمسون ألف دينار، وحررت له في المقابل سند أمانة ولم تقم بإرجاع المبلغ”.

وتابع “المتهمة تعمل بإحدى شركات السفر والسياحة مما سهل عليها خداع المجني عليهم، وبناء على تعليمات رئيس مركز شرطة حي الأندلس العميد عامر السعداوي، تم تشكيل فريق للتحري للبحث عن المطلوبة وتمكن الفريق من تحديد مكانها وإلقاء القبض عليها، ولدى ضبط أقوالها أقرت بما نسب إليها وتم إحالتها موقوفة للنيابة من حيث الاختصاص”.