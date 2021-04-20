وزير خارجية الجزائر: ما يسوء ليبيا يسوء الجزائر

أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إن أمن ليبيا واستقرارها هو هدف الجزائر الوحيد وما يسوؤها يسوء الجزائر، وذلك في نهاية زيارة إلى طرابلس على رأس وفد رفيع المستوى التقى خلالها محمد المنفي وعبد الحميد دبيبة ومسؤولين آخرين.

وجاء في تغريدة لبوقادوم عقب زيارة ليبيا برفقة وزير الداخلية كمال بلجود: زيارة العمل إلى الجارة ليبيا شكلت فرصة للتواصل مع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الجديدة لتوطيد العلاقات الثنائية وتأكيد دعم الجزائر المتواصل للجهود الرامية لتوحيد الصفوف وتحضير المحطات الهامة المقبلة.

وأضاف: أمن ليبيا واستقرارها يظل هدفنا الوحيد، يسرنا ما يسرها و يسوؤنا ما يسوؤها.