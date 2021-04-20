امغيب: وكلاء السراج مازالوا يمارسون عملهم مع حكومة الدبيبة

انتقد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، مناقشة مجلس النواب لقانون الميزانية العامة للدولة، في حين أن هناك “وكلاء حكومة السراج مازالوا يمارسون عملهم مع وزراء حكومة الدبيبة!!”.

واستنكر «امغيب» في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، وجود “ديوان محاسبة في الشرق وآخر في الغرب وهيئة رقابة إدارية في الغرب واخرى في الشرق!!”.

وقال إن “المليشيات مازالت هي المسيطر الحقيقي على العاصمة طرابلس بل أصبحت تتطور وتغير جلدها لتصبح شرعية في دورات تدريب وهمية أقصر من دورة حياة الذبابة!!”، مردفا أن “المرتزقة لم يخرجوا ومازالوا يتلقون رواتبهم، وربما تحوي الميزانية المقدمة بند لمرتباتهم!!”.

وأوضح أن “المقاصة لم تفتح والسيولة لم تتوفر وسعر الدولار لم يهبط والاسعار في تصاعد مستمر!!”، متسائلًا؛ “فعن أي ميزانية نتحدث؟”.