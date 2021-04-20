ليبيا الان

امغيب: وكلاء السراج مازالوا يمارسون عملهم مع حكومة الدبيبة

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتقد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، مناقشة مجلس النواب لقانون الميزانية العامة للدولة، في حين أن هناك “وكلاء حكومة السراج مازالوا يمارسون عملهم مع وزراء حكومة الدبيبة!!”.

واستنكر «امغيب» في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، وجود “ديوان محاسبة في الشرق وآخر في الغرب وهيئة رقابة إدارية في الغرب واخرى في الشرق!!”.

وقال إن “المليشيات مازالت هي المسيطر الحقيقي على العاصمة طرابلس بل أصبحت تتطور وتغير جلدها لتصبح شرعية في دورات تدريب وهمية أقصر من دورة حياة الذبابة!!”، مردفا أن “المرتزقة لم يخرجوا ومازالوا يتلقون رواتبهم، وربما تحوي الميزانية المقدمة بند لمرتباتهم!!”.

وأوضح أن “المقاصة لم تفتح والسيولة لم تتوفر وسعر الدولار لم يهبط والاسعار في تصاعد مستمر!!”، متسائلًا؛ “فعن أي ميزانية نتحدث؟”.

الوسوم

«حكومة الدبيبة» امغيب وكلاء السراج

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك