«بوقادوم»: الجزائر تدعم ليبيا في كل محطاتها المقبلة

أكد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، أن أمن ليبيا يسر بلاده، مشيرا إلى أن أي سوء يلحق بها يسوء الجزائر.

وقال بوقادوم، في تصريحات له: “إن بلاده تدعم ليبيا في كل محطاتها المقبلة”، وفقا لما ذكره موقع «النهار» الجزائري الإخباري.

وأضاف “زيارتي إلى ليبيا توطد العلاقات الثنائية مع جارة الجزائر، وتوحد الصفوف الرامية التحضير للملفات القادمة”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قد استقبل أمس الاثنين، وفدا جزائريًا رفيع المستوى، ضم وزير الخارجية «صبري أبوقادوم»، ووزير الداخلية «كمال بلجود»، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي «نور الدين مقري»، وذلك بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي «نجلاء المنقوش».

وبحسب إيجاز صحفي للمكتب الإعلامي للحكومة، تناول اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم الاتفاق خلال اللقاء، على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مواجهة الأخطار التي تهدد أمن المنطقة كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة والهجرة غير الشرعية.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الإسراع في عقد الاجتماعات التحضيرية للدورة 14 للجنة التنفيذية العليا المشتركة.