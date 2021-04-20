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بوقدوم: استقرار وأمن ليبيا الهدف الوحيد للجزائر

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، أن أمن واستقرار ليبيا يظل الهدف الوحيد لبلاده.

وأوضح بوقدوم، في تغريدة له، “زيارة العمل إلى الجارة ليبيا شكلت فرصة للتواصل مع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الجديدة لتوطيد العلاقات الثنائية، وتأكيد دعم الجزائر المتواصل للجهود الرامية لتوحيد الصفوف وتحضير المحطات الهامة المقبلة”.

وأضاف: “أمن ليبيا واستقرارها يظل هدفنا الوحيد، يسرنا ما يسرها ويسوؤنا ما يسوؤها”.

والتقى وزير الخارجية الجزائري، خلال زيارته إلى ليبيا، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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