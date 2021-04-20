المشري وبو قادوم يبحثان سبل دعم السلطة الجديدة لتنفيذ خارطة الطريق

ليبيا – عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اجتماعًا مع وزيري خارجية الجزائر صبري بو قادوم وداخليتها كمال بلجود.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس اطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد حضر الاجتماع محمد بقي النائب الأول للمشري، ومقرر المجلس سعيد كلة، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي بالجزائر نور الدين مقري، والسفير الجزائري لدى ليبيا السيد عبد القادر حجازي.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، وآفاق عملية التسوية السياسية، وسبل دعم السلطة الجديدة الموحّدة في مواجهة التحديات الراهنة لتنفيذ خارطة الطريق، لضمان حل سلمي وشامل في ليبيا والوصول للانتخابات في موعدها المحدد.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية