المنفي وفكي يتدارسان سبل دعم الاتحاد الإفريقي لليبيا

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي والوفد المرافق له.

ووفقًا لبيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد، بحث الطرفان العلاقات التاريخية بين ليبيا والمفوضية، فيما أكد المنفي أهمية دور مفوضية الاتحاد الإفريقي في الوصول إلى استقرار البلاد، وذلك الذي ممكن أن تلعبه في العملية السياسية.

وشدد المنفي على أهمية عودة مكتب مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا لتعزيز أوجه التعاون، فيما أكد فكي دعم المفوضية الاتحاد للبلاد على كافة المستويات، وخاصة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد.

وبحسب فكي، يدعم الاتحاد الإفريقي الرئاسي في إرساء الاستقرار وإنجاح المسار السياسي، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية