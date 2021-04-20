وزيرة الداخلية الإيطالية تؤكد على قوة العلاقة بين بلدها وليبيا

أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، على قوة العلاقة بين ليبيا وإيطاليا وضرورة الاعتراف بالدور الأساسي لحكومة الوحدة الوطنية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضحت لامورجيزي، إنها على يقين بأن ليبيا ستعرف استغلال هذه اللحظة الفريدة من خلال المضي قدماً بقناعة نحو الاستقرار الكامل، مشيرة إلى أن إيطاليا مستعدة لدعم مشاريع التعاون، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأشارت وزيرة الداخلية الإيطالية، إلى ضرورة إعطاء دفعة لبرامج التعاون الثنائي في مجال الأمن ومكافحة تهديد الإرهاب.

وشددت لامورجيزي على أن مشاركة أكبر من الاتحاد الأوروبي بجانب ليبيا تمر أيضًا عبر أنشطة المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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