الدبيبة يبحث مع وفد جزائري رفيع المستوى القضايا ذات الاهتمام المشترك

ليبيا- بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع وزير خارجية الجزائر صبري بو قادوم ووزير داخليتها كمال بلجود تطورات الأوضاع في ليبيا.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى حضور وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي في الجزائر اللقاء، الذي عُقد في ديوان رئاسة وزراء الحكومة في العاصمة طرابلس.

وبحسب البيان، تم تدارس سبل تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مواجهة الأخطار التي تهدد أمن المنطقة، كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتهريب المخدرات وتجارة الأسلحة والهجرة غير الشرعية.

وأكد المجتمعون على أهمية الإسراع في عقد الاجتماعات التحضيرية للدورة الـ14 للجنة التنفيذية العليا المشتركة، فيما تطرق البيان الصحفي إلى مساعي ليبيا للعمل على تفعيل الاتحاد المغاربي والدعوة إلى عقد اجتماع لدول الاتحاد على مستوى وزراء الخارجية.

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