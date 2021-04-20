الخطابي: حجم الميزانية البالغ 96 مليار دينار كبير ويحتاج إلى مراجعة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المبروك الخطابي إن حجم الميزانية البالغ 96 مليار دينار كبير، لا سيما وأنه موجه أساسًا لثلاثة مجالات، هي الإعداد لانتخابات 24 ديسمبر، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإجراء المصالحة الوطنية.

الخطابي وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الإثنين، أضاف أن الميزانية أعدت وفق سعر صرف منخفض للدينار الليبي أمام الدولار وإنتاج محدد للنفط، وذلك قد يؤثر على سعر صرف الدينار الليبي مستقبلًا.

وأشار إلى أن مشروع الميزانية يحتاج إلى مراجعة، مضيفًا أنه لا يستجيب لتطلعات المواطن البسيط الذي لا يستفيد منها إلا براتبه الشهري، مشددًا على أنها ضخمة بالنظر إلى محدودية المدة الزمنية المنوطة بها، وفق قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية