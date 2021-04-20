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أحوال الطقس في ليبيا خلال الأيام القادمة

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الثلاثاء

نُقدّم لكم نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الثلاثاء والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، وفقا لما نقله المركز.

ملخص عام: طقس معتدل على أغلب مناطق الشمال مع تكاثر للسحب على بعض مناطق الوسط والجنوب الغربي واحتمال لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

– غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الثلاثاء الساعة (19:40).

– شروق الشمس ليوم الغد الاربعاء الساعة (06:30).

* رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح : شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23-28) مْ وتميل للارتفاع خلال اليومين القادمين.

* الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء قليلة السحب .

• الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى شمالية شرقية معتدلة لسرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18 – 24) مْ ، ولا تتجاوز (28) مْ على جالو والجغبوب.

* الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الجفرة وأقصى الجنوب الغربي

• الرياح: شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح اليوم مابين (30-37) مْ ولاتتجاوز (25) مْ على هون .

* الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء قليلة السحب.

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساء الغد مثيرة للأتربة والغبار.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30-35 )مْ.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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