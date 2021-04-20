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الزايدي ينعي اللواء بشير احميده التاورغي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نعى اليوم الثلاثاء مصفى الزايدي  أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، اللواء بشير احميده التاورغي.

وقال الزايدي في منشور على صفحته في الفيسبوك” إنتقل إلى رحمة الله تعالى الاخ و الرفيق والصديق  الصامد البطل  اللواء بشير احميده التاورغي .. 

 واذ أعزي نفسي وكل الرفاق  و أهل المغفور له  وذويه  ومحبيه وألليبيين عموما ،  نبتهل الى الله عز وجل ان يتقبله بواسع رحمته؛ وان يجعل مثواه الجنة . 

 وأضاف الزايدي “لقد كان الفقيد رجلا وطنيا  صادقا مخلصا لشعبه ووطنه ومات زاهدا محتسبا ، عمل بقيادة القوات المسلحة العربية الليبية ، وادار لسنوات مكتب الاتصال باللجان الثورية ، وعمل امينا لشعبية طرابلس ، فكان رمز الاخلاص والكفاءة  ، سجن لسنوات وذاق ابشع صنوف التعذيب ، فقط لأنه دافع عن شعبه ووطنه ضد عدوان أجنبي غاشم” .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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