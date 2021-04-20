مدير شركة الإنماء للنفط: القضاء أنصفني وأحترمه بكافة درجاته

أكد مدير عام شركة الإنماء للنفط والغاز مالك الهمالي، أنه يحترم قرارات القضاء بكافة درجاته.

قال مالك الهمالي، في تصريح خاص لموقع صدى، “أنصفني القضاء على درجات التقاضي، وأحترمه بكافة درجاته”.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر خاصة بمكتب النائب العام بأن “مالك الهمالي لا توجد ضده أي قضايا جنائية”.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر خاصة كانت قد صرحت لصحيفة صدى في وقت سابق عن قيام السلطات القضائية في الحكومة التونسية بتجمد كافة الأرصدة والحسابات التي ترتبط بمالك الهمالي بعيو في شركة الانماء وشركته الخاصة وشركة عائلته وحساباتهم الشخصية .

ولفتت المصادر إلى أن السلطات القضائية في تونس كانت قد أدانت الهمالي، بصفته مدير شركة الانماء في قضية تهريب وتبييض وغسيل أموال وتمرير مبلغ 27.3 مليون دولار على شركته الخاصة وشركة عائلته، و تلاعبه بأموال شركة الانماء لتحقيق مصالح ومنفعة شخصية وفقاً للمستندات.

وفي سياق متصل قال مصدر مسؤول بمؤسسة الاستثمار، لصحيفة صدى،إنه في الوقت الذي يحاول فيه مالك الهمالي بعيو الظهور في الاعلام التونسي لإبراز ذاته على أنه المحرك للاستثمارات الليبية في تونس واعدًا الجمهور بجلب كميات كبيرة من الأموال من ليبيا لضخها في تونس، قام القضاء في تونس بوضع مالك الهمالي في حالة تتبع بعد تجميد جميع حساباته (بما فيها حساباته الشخصية).