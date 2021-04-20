وزير الصحة يطالب بالتعاون مع كوريا الشمالية لدعم القطاع لوجستيا

طالب وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي خلال لقائه سفير كوريا الشمالية لدى ليبيا زو جين هيوك، بفتح باب التعاون بين ليبيا وكوريا الشمالية وذلك من خلال الدعم اللوجستي للقطاع كتوفير الإسعاف الطائر وسيارات الإسعاف وغيرها، واستلام إدارة بعض المستشفيات بالجنوب.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن وزير الصحة أكد خلال اللقاء الذي جرى بالعاصمة طرابلس على عمق العلاقات بين ليبيا وكوريا حكومةً وأثنى على الجهود المبذولة من قبل العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة في المستشفيات، وما تركوه من أثر طيب لدى أهالي الجنوب.

وأكد سفير كوريا الجنوبية أن لدى كوريا تاريخ عريق في التعاون الصحي مع ليبيا، وستسعى لعودته في أقرب وقت ممكن بعد انقطاعه نتيجة للظروف الأمنية، والأزمة العالمية والقيود الاحترازية لجائحة كورونا.

وجرى خلال اللقاء بحث عودة العناصر الطبية والطبية المساعدة للعمل في ليبيا بأقرب وقت ممكن للمساهمة في إنجاح برنامج توطين العلاج في الداخل الذى تسعى إليه وزارة الصحة.