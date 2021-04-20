البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة 

يستأنف مجلس النواب اليوم جلسته التي عقدها أمس في مدينة طبرق، برئاسة المستشار عقيلة صالح، لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، بأنه تم الاستماع للتقرير المفصل الذي أعدته لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، والذي تضمن عددا كبيرا من الملاحظات التوضيحية عن المذكرة، إضافة إلى الاستماع للتوصيات والملاحظات التي وصلت إلى 30 توصية.

وحضر الجلسة النائبان الأول والثاني لرئيس مجلس النواب، وأكثر من 97 نائبا.

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