رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يختتم زيارة عمل إلى ليبيا

اختتم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، زيارة عمل إلى ليبيا استمرت يومين، رافقه فيها مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن، بانكول أديويو، ومفوض الشؤون الاجتماعية، أميرة الفاضل.

حيث أجرى فقي والوفد المرافق له خلال الزيارة مناقشات مستفيضة مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد لمنفي، ورئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة.

واتفق الجانبان على دور الاتحاد الأفريقي في دعم ليبيا لتنظيم وعقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية، كما اتفقا على الدعم الحاسم من الاتحاد الأفريقي للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل كخطوة رئيسية في استعادة السلام والاستقرار والديمقراطية والتنمية في البلاد.

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