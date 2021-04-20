السفارة الأمريكية: تقديم الدعم لأكثر من 600 سيدة في ليبيا

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا تقديم الدعم لأكثر من 600 امرأة وفتاة خلال شهر فبراير الماضي.

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اشترك مع الهيئة الطبية الدولية لضمان حصول النساء والفتيات على معلومات السلامة الهامة حول فيروس كورونا والعنف القائم على النوع الاجتماعي خلال هذه الأوقات الحساسة.

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وأضافت أنه خلال شهر فبراير وحده، تم توزيع أكثر من 5300 رسالة نصية وأكثر من 830 كتيبًا إعلاميًا ومنشورًا وملصق كما قدمت الهيئة الطبية الدولية تدريبات على المهارات الشخصية وجلسات دعم نفسي واجتماعي وأنشطة حماية أخرى لدعم ما يقرب من 600 امرأة وفتاة في جميع أنحاء ليبيا.