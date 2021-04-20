ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

20 April, 2021

استقبل صباح الثلاثاء علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية سفير كوريا الشمالية لدى ليبيا زو جين هيوك، وبحضور مدير مكتب التعاون الدولي خالد عطية لبحث سبل التعاون بين البلدين فيما يخص المجال الصحي.

وأكد الوزير على عمق العلاقات بين ليبيا وكوريا حكومةً وشعباً، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة في المستشفيات، وما تركوه من أثر طيب لدى أهالي الجنوب.

وتمت مناقشة آلية عودة العناصر الطبية والطبية المساعدة في أقرب وقت ممكن للمساهمة في إنجاح برنامج توطين العلاج في الداخل الذى تسعى إليه وزارة الصحة.

وطلب معالي الوزير من السفير فتح باب التعاون بين البلدين وذلك من خلال الدعم اللوجستي للقطاع كتوفير الإسعاف الطائر وسيارات الإسعاف وغيرها، واستلام إدارة بعض المستشفيات بالجنوب.

وأكد السفير أن لدى كوريا تاريخ عريق في التعاون الصحي مع ليبيا، وسنسعى لعودته في أقرب وقت ممكن بعد انقطاعه نتيجة للظروف الأمنية، والأزمة العالمية والقيود الاحترازية لجائحة كورونا.

وعقب علي الزناتي على كلمة سفير كوريا الشمالية أن عمر العلاقات بين البلدين حتماً أطول من عمر الجائحة.