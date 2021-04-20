صنع الله: نعول على شركة توتال في إنجاز مشاريع تطويرية

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال لقائه اليوم الثلاثاء المدير التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بوياني أن المؤسسة تعول كثيراً على الخبرات والإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها شركة توتال الفرنسية كونها شريك تاريخي قوي للمؤسسة الوطنية للنفط، والتي ستساهم في انجاز العديد من المشاريع التطويرية والهامة مثل شمال جالو ، و م ن 98 والتي تمثل أهم المؤملات بقطاع النفط حيث سيصل الانتاج من هذين الحقلين ما يقارب 175 الف برميل والتي تمثل أهم المؤملات بقطاع النفط.

وأشار صنع الله خلال لقائه بوياني بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس إلى مساهمة شركة توتال في عمليات الصيانة للمعدات السطحية وخطوط نقل النفط الخام المتهالكة والتي تحتاج إلى استبدال.

ووعد بوياني بتقديم المزيد من المساهمات وعلى رأسها المساهمة في تمويل مقترح منظمة الصحة العالمية المقدم للمؤسسة الوطنية للنفط بشأن توفير الأدوية والعلاج لشريحة الأطفال من مرضى الأورام في ليبيا.

جرى خلال اللقاء مناقشة توطيد العلاقات الثنائية وتطويرها وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين واحتياجات شركتي الواحة ومبروك لغرض زيادة معدلات الانتاج وفق خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل، بالإضافة إلى إدخال تقنية الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية) بمنظومات شركة الواحة للنفط كما تم مناقشة برامج المسؤولية الاجتماعية بمناطق عمليات الشركة.