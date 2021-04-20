الحكومة الليبية: مصر ستشارك في إعادة إعمار ليبيا

أشاد محمد حمودة، المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية ، بزيارة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي لبلاده، لعقد لقاء مع نظيره الليبي عبدالحميد الدبيبة.

وأضاف «حمودة»، في تصريحات خاصة نشرتها صحيفة «بوابة أخبار اليوم» المصرية: «أن التعاون الاقتصادي سيكون حاضرا وبقوة خلال لقاء رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة للتعاون الاقتصادي والسياسي وعودة العمالة والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا».

وأكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية بقوله «الشركات المصرية جزء منها لديه الخبرة والإمكانيات الكافية للعمل على الإعمار في ليبيا ونحن مهتمون بالشراكة مع مصر في هذا الجانب».

ووصل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء إلى العاصمة ‎طرابلس، برفقة وفد ضم 11 وزيرا من حكومته.

ويضم الوفد وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعددا من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.