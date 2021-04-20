رئيس الوزراء المصري يصل إلى طرابلس

وصل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له إلى طرابلس في زيارة الى ليبيا.

ويبدأ رئيس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى ليبيا على رأس وفد مصر رفيع المستوى لبحث التعاون الاقتصادي والسياسي مع حكومة الوحدة الوطنية، ومن المقرر أن يناقش رئيس الحكومة الليبيةعبد الحميد الدبيبة مع نظيره المصري العديد من المواضيع المتعلقة بأوجه التعاون الليبي المصري في المجالات الاقتصادية والسياسي والتجارية ومن بينها عودة العمالة والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية «وال».

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