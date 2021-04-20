جمارك مالطا تصادر مئات البنادق المزيفة في حاوية متجهة إلى ليبيا

أعلنت إدارة جمارك مالطا مصادرة حاوية تحمل نحو 900 بندقية كلاشينكوف وهمية من طراز «ا كا 47» الروسية بينما كانت في طريقها إلى ليبيا.

وكشفت إدارة الجمارك، اليوم الثلاثاء، العثور على البنادق الوهمية خلال عملية تفتيش في الحاوية، حيث تبين أنها من نفس الشكل والوزن التقريبي مثل البنادق الحقيقية.

وقالت الإدارة إنها ربما كانت معدة للاستخدام كبنادق للتدريب العسكري في ليبيا وفق ما أوردت جريدة «تايمز اوف مالطا».

وقد أحيلت القضية إلى مجلس مراقبة العقوبات في ضوء العقوبات الدولية المفروضة على بيع الأسلحة لليبيا.

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