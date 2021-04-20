بالوثائق .. تبذير المال العام وصرف 650 ألف دينار لأحد نواب طرابلس خلال سنة واحدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت وثائق صادرة عن مجلس نواب طرابلس عن تخصيص مكافآت وعلاوات وعهد مالية وسلف، وغيرها، كان قد حددها رئيس المجلس في طرابلس الصادق الكحيلي، إضافة إلى جدول مرتبات مجلس النواب بطرابلس.

وأظهرت الوثائق، صدور قرار بصرف عهدة مالية قيمتها 250 ألف دينار للمعتز بالله عبد النبي كمكافآت وسلف وتوفير احتياجات يومية، بالإضافة إلى تخصيص 400 ألف دينار له لذات الغرض، وعن السنة نفسها، وبإجمالي 650 ألف .

وتضمنت الوثائق صرف 30 ألفا لآمر قوة العمليات الخاصة المكلف بحماية مقر مجلس النواب.

وبينت وثيقة جدول المرتبات سواء المرتب الأساسي والعلاوات، حيث تختلف باختلاف الدرجات، ويبلغ المرتب الأساسي الدرجة الأولى 800 دينار، أما درجة 13 يبلغ 7000 دينار.

ووفقا للوثائق، بلغ مرتب رئيس ديوان مجلس النواب، أبوبكر الغاوي، 11 ألف دينار، فيما صدر قرار بصرف 5000 يورو إلى سامي الصادق، بصفته مرافقه، مع قرار بصرف 20 ألف دينار لمدير مكتبه لتغطية مصروفات رئاسة المجلس.