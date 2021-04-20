الدبيبه يستقبل مدبولي في مطار معيتيقة بطرابلس (صور)

وصل ظهر اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى العاصمة الليببية طرابلس على رأس وفد وزاري كبير.

وكان في استقبال الوفد المصري بمطار امعيتيقة الدولي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وعدد من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وضباط وقادة بالقوات المسلحة

يضم الوفد المصري وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما يضم الوفد وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدداً من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين”.