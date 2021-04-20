لبنان: معرض فني من وحي انفجار المرفأ

نستعرض مع ليانا صالح في هذه الحلقة من “ثقافة” المواضيع التالية: بيروت معرض فني من وحي انفجار المرفأ ويهدف لإحياء بعض الاعمال الفنية التي تضررت بفعل الانفجار. ليبيا: الزكرة آلة موسيقية ليبية تُعزف منذ وقت طويل ولم تتغير بتغير الزمن، وهي ترافق الليبيين في كل مناسباتهم الاجتماعية. بلجيكا: رغم الوضع الاستثنائي الذي فرضه وباء كوفيد 19، حافظت بلجيكا على حد أدني من الاهتمام بالثقافة من خلال ابقاء المتاحف والمعارض مفتوحة مع احترام سقف معين من عدد الزوار واحترام الاجراءات الصحية. فرنسا: عرض مسرحي يروي قصص اللاجئين، مشروع بادرت إليه الفنانة الفرنسية جوديت ديبول، التي تأمل في أن يغير مواطنيها نظرتهم إلى اللاجئين الفارين من بلدانهم.

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