الأمم المتحدة: استمرار وجود المرتزقة بليبيا يقوض المكاسب الأمنية والسياسية

أكد أنطونيو جوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة، أن استمرار وجود المقاتلين الأجانب فى ليبيا يقوض المكاسب الأمنية والسياسية.

ودعا جوتيريس، إلى دعم إعادة توحيد جميع المؤسسات فى ليبيا والمساعدة فى تحقيق المصالحة الوطنية، وفقا لشبكة “سكاى نيوز” الإخبارية.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أهمية دعم تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال «غوتيريش» خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عبر اتصال مرئي، حول النزاعات الدولية وسبل حلها، إنهم “يعملون بشكل وثيق مع الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا”.

وأضاف أن “تعاونهم مع الاتحاد الإفريقي في تقديم الدعم للسلطات الليبية وتعزيز المصالحة الوطنية، هدفه دعم عمليتي الحوار والانتقال، بقيادة ليبية”.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تمكنت في 23 أكتوبر الماضي، من دفع الأطراف الليبية المتصارعة، إلى توقيع وقف لإطلاق النار، بمدينة جنيف السويسرية.