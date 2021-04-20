المنفي: ليبيا حريصة على أمن واستقرار الأردن أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال اتصال هاتفي مع ملك الأردن عبد الله الثاني عن حرص ليبيا على أمن واستقرار المملكة، مهنئاً إياه بحلول مائة عام على تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.

وبين المكتب الإعلامي الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن ملك الأردن هنأ اليوم الثلاثاء المنفي على توليه مهامه رئيساً للمجلس الرئاسي، مؤكداً حرص الأردن على تعزيز التعاون بين البلدين.

وتبادل الجانبين التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين.