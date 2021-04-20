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عبدالله الثاني يؤكد للمنفي حرص الأردن على تعزيز التعاون مع ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

جرى اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء بين رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي وملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان طالعته “الساعة 24″، أنه تم خلال الاتصال تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وهنأ الملك الأردني المنفي على توليه مهامه رئيساً للمجلس الرئاسي، مؤكداً حرص الأردن تعزيز التعاون بين البلدين.

من جانبه أعرب رئيس المجلس الرئاسي حرص ليبيا على أمن واستقرار المملكة، مهنئاً جلالته بحلول مائة عام على تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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