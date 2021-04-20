الزناتي يبحث مع سفير كورويا الشمالية سبل التعاون بالمجال الصحي

ليبيا – استقبل وزير الصحة بحكومة الصحة علي الزناتي اليوم الثلاثاء سفير كوريا الشمالية لدى ليبيا زو جين هيوك بحضور مدير مكتب التعاون الدولي خالد عطية لبحث سبل التعاون بين البلدين فيما يخص المجال الصحي.

الزناتي أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة على عمق العلاقات بين ليبيا وكوريا حكومةً وشعباً، مثنيًا على الجهود المبذولة من قبل العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة في المستشفيات وما تركوه من أثر طيب لدى أهالي الجنوب.

وناقش الزناتي والسفير الكوري عودة العناصر الطبية والطبية المساعدة في أقرب وقت ممكن للمساهمة في إنجاح برنامج توطين العلاج في الداخل الذى تسعى إليه وزارة الصحة.

من جانبه ، طالب الزناتي من السفير فتح باب التعاون بين البلدين وذلك من خلال الدعم اللوجستي للقطاع كتوفير الإسعاف الطائر وسيارات الإسعاف وغيرها، واستلام إدارة بعض المستشفيات بالجنوب.

من جهته، أكد السفير أن لدى كوريا تاريخ عريق في التعاون الصحي مع ليبيا، وستسعى الوزارة لعودته في أقرب وقت ممكن بعد انقطاعه نتيجة للظروف الأمنية والأزمة العالمية والقيود الاحترازية لجائحة كورونا.