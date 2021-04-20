مدبولي: ندعم تحقيق المصالحة في ليبيا

أكد رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي دعم ليبيا في هذه الفترة الفارقة لتحقيق المصالحة والتنمية.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه بالعاصمة طرابلس على حرص مصر على دعم تسوية الأزمة الليبية والقيام بجهود لتحقيق المصالحة بين الليبيين.

وأشار إلى أن زيارته لطرابلس تؤكد دعم مصر لليبيا ولحكومة الوحدة الوطنية مبينا أن الوفد الوزاري المصري المشارك في الزيارة والمؤلف من 11 وزير جاء لوضع خطة زمنية لخطوات التعاون في مختلف المجالات.

ودعا مدبولي رئيس حكومة الوحدة الوطنية لزيارة مصر لمواصلة التعاون بين البلدين في جميع المجالات