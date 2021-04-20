سفير أنقرة لـ«اللافي»: وفد وزاري تركي كبير سيزور ليبيا قريبا

استقبل عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الثلاثاء بطرابلس، السفير التركي لدى ليبيا “كنعان يلماز”.

وقال اللافي في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “أكدنا على أهمية التعاون الليبي التركي في كل الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، ورفع كفاءات هذه المؤسسات من خلال الاستشارات الفنية والتدريب”.

وتابع: “أشرنا إلى ضرورة عودة الشركات التركية إلى ليبيا بأسرع وقت، للمساهمة في إعادة الإعمار، وخاصة في مجال الكهرباء، والاستفادة من خبرة الشركات التركية في هذه المجالات”.

وأضاف عضو المجلس الرئاسي: “طالبنا بتفعيل عمل اللجنة الليبية التركية المتعلقة بالمشاريع السابقة، ومعالجة المشاريع المتوقفة منها”.

واستكمل: “أكد لنا السفير التركي على عمق العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، واستعداد بلاده لدعم المصالحة الوطنية في ليبيا، وأن تركيا يهمها عودة الاستقرار إلى ليبيا من خلال دعم كل مسارات العملية السياسية في ليبيا”.

وأبلغ السفير التركي، اللافي باعتزام وفد وزاري تركي كبير، زيارة ليبيا قريباً لبحث المزيد من التعاون في مختلف المجالات.