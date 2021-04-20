ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

20 April, 2021

توقعت عضو مجلس النواب انتصار شنيب أن تشهد الفترة المقبلة تسارعًا في العمل على مراجعة أوضاع المستشفيات بعموم ليبيا.

شنيب وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء، رأت أن وزير الصحة سيأخذ في الاعتبار كل أسباب النجاح، بما فيها مراجعة الحالة العامة للمستشفيات والمرافق الطبية كافة، والحرص على تزويدها بالأجهزة والمعدات والآلات الحديثة، التي سيحتاجها الأطباء الذين سيتم استقدامهم من الخارج.