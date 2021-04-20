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الاستعداد لإطلاق حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا في بني وليد

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عُقد بمقر إدارة الخدمات الصحية في بني وليد اجتماع ضم مدير الادارة ” سامي سلامة” ، ورؤساء الأقسام بالإدارة ،ورئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية ،و رئيس وأعضاء لجنة الطوارئ الصحية بالمدينة.
واستعرض الاجتماع ،,فق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية ،الاستعدادات لإطلاق حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا ،و مدى جاهزية المراكز الصحية بالبلدية من حيث المستلزمات و تدريب الأطقم الفنية حول كيفية التطعيم ضد الفيروس.
وقد استلمت الإدارة الشحنة الأولى من لقاح ” الاسترازينيكا ” و تقدر بـ ( 750 ) جرعة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، و سيتم استلام شحنة من لقاح ” سبوتينك 5 ” عند توفر الثلاجة الخاصة بحفظ اللقاح.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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