مجلس النواب يعيد الميزانية لحكومة الوحدة الوطنية لتعديلها

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن المجلس صوت بالأغلبية على إعادة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، للحكومة للتعديل وفقاً لملاحظات النواب وتقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس.

واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء بمقره المؤقت بمدينة طبرق، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية التي خصصت جلسة مجلس النواب أمس الاثنين لمناقشتها، وشهدت حضور النصاب المطلوب من أعضاء مجلس النواب.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة دعا السبت الماضي مجلس النواب لسرعة إقرار الميزانية حتى تستطيع الحكومة القيام بأعمالها بالشكل المطلوب بما في ذلك توفير ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدها.