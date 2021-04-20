«تخطيط النواب» تنتقد اعتماد تصدير النفط بمتوسط سعر 60 دولارا للبرميل

انتقدت لجنة التخطيط والمالية في مجلس النواب تقديرات الإيرادات في الميزانية الجديدة التي اعتمدت على تصدير 1.1 مليون برميل يوميا وعلى أساس متوسط سعر 60 دولارا للبرميل، إذ وصفت هذه التقديرات بأنها لم تنتهج الموضوعية، وفي وقت لم تحظ فيه البلاد بالاستقرار والأمن الذي يضمن استمرار تدفق هذه الكميات على مدار السنة.

وأشارت اللجنة في تقريرها المقدم إلى أعضاء المجلس، إلى تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط التي أحالتها إلى مجلس الوزراء وفق فرضيات ثلاثة، الأولى متوسط 800 ألف برميل يوميا وبسعر بيع 50 دولارا، والفرضية الثانية إنتاج 1.1 مليون برميل يوميا وبسعر 55 دولارا، وفرضية ثالثة وأخيرة إنتاج 1.2 مليون برميل بسعر 60 دولارا.

وقالت اللجنة إن إدراج إيرادات نفطية محتجزة من العام الماضي بقيمة 17.92 مليار دينار ضمن إيرادات الميزانية الجديدة، رغم سلامته محاسبيا، إلا أنها اعتبرت ذلك أمرا غير منطقيا لأنه هذا المبلغ المتوفر ترتب عنه عجز في ميزانية العام الماضي بالقيمة نفسها، الأمر الذي يفضل معه استخدامه في إطفاء الدين العام.