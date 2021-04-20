الحويج يناقش مع شركة البريقة آلية توزيع الوقود على المحطات

ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج الأول من أمس اجتماعًا ضمّ رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، بحضور شركات توزيع الوقود وعدد من المستشارين ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، لمناقشة آلية توزيع الوقود على المحطات والمشاكل التي تواجه الشركات في أداء عملها.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد آلية توزيع الوقود المتبعة من شركة البريقة على شركات التوزيع ومنها إلى المحطات بكافة المناطق، كما ذكرت شركات توزيع الوقود عدد من العراقيل التي تربك عملية التوزيع وبحث المقترحات التي تساهم في حلحلتها لضمان استمرار عمل المحطات طيلة اليوم، بالإضافة إلى المشاكل والصعوبات التي تواجهها الشركات مع وزارة الاقتصاد والتجارة والسجل التجاري وسُبل معالجتها.

بدوره، شدد الحويج على ضرورة وضع آلية واضحة بين شركة البريقة وشركات التوزيع تنظم عملية تزويد المحطات بالوقود وتوفيره للمواطن بسهولة ويسر.

الحويج أشار إلى أن الوزارة ستنظر في اللوائح والتشريعات المنظمة لعلاقة شركة البريقة مع شركات التوزيع، وستباشر في دراسة الكميات المطلوبة من الوقود والاحتياجات الفعلية للمحطات وطاقتها الاستيعابية، وإمكانية استخدام نظام التتبع GPS لمراقبة شاحنات نقل الوقود بالتنسيق، مع شركات التوزيع في إطار مكافحة التهريب والفساد وذلك من خلال فريق فني يضم كافة الجهات ذات الاختصاص، كما يتولى الفريق عملية تنظيم منح التراخيص بالبلديات فيما يخص نشاطات النفط والغاز ومراجعة أرباح شركة البريقة لتسويق النفط وشركات توزيع الوقود، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات بحق الشركات المخالفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية