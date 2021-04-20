بليحق: النواب صوتوا على اعتماد الصديق الصور نائبا عاما

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن أعضاء المجلس صوتوا خلال جلستهم الرسمية اليوم الثلاثاء بمدينة طبرق بأغلبية الحضور على اعتماد الصديق الصور نائباً عاماً.

وبين بليحق أن النواب صوتوا أيضا خلال الجلسة التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الثاني احميد حومة على عقد جلسة في مدينة طرابلس خلال الفترة القادمة، كما تم التصويت على إصدار بيان باسم مجلس النواب حول الأحداث المؤسفة التي تمر بها دولة تشاد للتأكيد على الأجهزة الأمنية بمتابعة الأوضاع الأمنية في المناطق الجنوبية خاصة في الحدود الليبية التشادية بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

وصوت النواب على إحالة مشروع قانون السحر والشعوذة إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب للنظر فيه، وكذلك تم التصويت في جلسة اليوم على تشكيل لجنة للتحقيق مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.

واستكمل مجلس النواب المناقشة والمداولة حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م المقدم من الحكومة وقد تم التصويت بأغلبية النواب الحاضرين على إرجاع مشروع القانون لحكومة الوحدة الوطنية لتعديله وفقاً لملاحظات أعضاء مجلس النواب ووفقاً لما ورد في تقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب وأيضاً تقرير ديوان المحاسبة على أن تقوم بتعديل مشروع قانون الميزانية وفقاً لهذه الملاحظات وأن تعيده لمجلس النواب في بحر عشرة أيام .