«تخطيط النواب» توصي بترشيد الإنفاق ودعم تطوير الإنتاج النفطي

وضعت لجنة التخطيط والمالية في مجلس النواب توصياتها بترشيد الإنفاق العام في الميزانية العامة، مؤكدة على ضرورة ألا يتجاوز الباب الأول عن 33.5 مليار دينار مع ضرورة استخدام الرقم الوطني وتقليص بعض بنود هذا الباب إلى أقصى حد ممكن، وتقليص الباب الثاني بحيث لا يتجاوز 9 مليارات دينار.

وطالبت لجنة التخطيط والمالية في مجلس النواب، في في تقريرها إلى مجلس النواب، بإعادة هيكلة الباب الثالث بحيث لا يتجاوز 15 مليار دينار مع التركيز على دعم المؤسسة الوطنية للنفط بهدف تطوير الإنتاج ودعم مشروعات الكهرباء وفق خطة تنموية مدروسة.

كما نبهت لجنة التخطيط والمالية في مجلس النواب إلى ضرورة تقليص بعض بنود الباب الرابع بحيث لا يتجاوز في أفضل الأحوال 20 مليار دينار. وتخصيص مبلغ ملیار دینار كاحتياطي للميزانية.