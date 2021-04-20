إيطاليا: إتفاقية السراج – أردوغان البحرية تنتهك حقوق دول ثالثة ولا تحظى بإجماع دول المتوسط

ليبيا – قالت مصادر دبلوماسية إيطالية إن وزير الخارجية لويجي دي مايو أكد مرارًا على أن مذكرة التفاهم التي وقعتها تركيا وليبيا في نهاية عام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية المشتركة​​ تنتهك حقوق دول ثالثة، ولا تحظى بإجماع جميع الدول المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط.

المصادر بالخارجية الإيطالية نوهت وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية أمس الإثنين بأن دي مايو أكد ما تم الإعلان عنه صراحة في البيان الختامي للمجلس الأوروبي بتاريخ 12 ديسمبر من عام 2019، والذي اعتبر الاتفاقية تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تتوافق مع القانون الدولي للبحار، الذي يتطلب أن يتم الترسيم بالاتفاق مع جميع البلدان المشاطئة.

هذا وأشار دي مايو في رده على سؤال في مقابلة صحفية سابقة حول إمكانية إلغاء الاتفاقية الموقعة بين طرابلس وأنقرة، إلى أن الأمر متروك لليبيين للتحدث عنه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية