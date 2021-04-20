متحدث “التبو” : الأوضاع على الحدود مع تشاد “هادئة” ولا توجد أي اختراقات أمنية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الناطق باسم مجلس شيوخ وأعيان قبائل التبو محمد لافي التباوي، أن الأوضاع جنوبي ليبيا على الحدود مع تشاد “هادئة” ولا يوجد بها أي اختراقات أمنية.

التباوي اعتقد في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي في وقت سابق اليوم الثلاثاء، لن تكون له تداعيات أمنية في ليبيا.

وأوضح أن ما يحدث في تشاد أمر داخلي ولا علاقة لمكوّن التبو بذلك، قائلا “الوضع الأمني مستقر بين شمال تشاد والجنوب الليبي وأبنائنا هم من يؤمنون الحدود بين الدولتين”.

وأضاف أيضًا أن قبائل التبو الذين يقطنون الحدود الليبية التشادية “كانوا دائما يؤمنون الحدود منذ عام 2011م وحتى الآن”، وفقا لقوله.

وأعلنت السلطات في تشاد، اليوم الثلاثاء، الحداد العام في عموم البلاد لمدة 14 يوما، بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثرا بإصابته بجروح خلال اشتباكات مع متمردين في شمال البلاد.

وأفادت وسائل إعلام بأن الجيش التشادي أعلن عن فرض حظر للتجوال في العاصمة إنجامينا ومحيطها اعتبارا من السادسة مساء بالتوقيت المحلي وحتى الخامسة صباحا، فيما تم إغلاق الحدود البرية والمجال الجوي حتى إشعار آخر.