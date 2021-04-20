السفير الألماني يشيد بجهود المجلس الرئاسي للمصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات

استقبل عضو المجلس الرئاسي السيد موسى الكوني اليوم بطرابلس السفير الألماني لدى ليبيا.

ورحب الكوني بالسفير الألمانى مُحْيِيًا موقف ألمانيا في دعم مسارات الحوار السياسي الليبي والتوصل لاتفاق بين الأطراف الليبية.

وأشاد عضو المجلس الرئاسي باهتمام ألمانيا بدعم جهود مواجهة جائحة كورونا في ليبيا، من خلال المساعدة في توفير اللقاح، والحصول على المبردات الخاصة بحفظ اللقاحات لكل المدن والمناطق الليبية وخاصة مدن الجنوب، بالتعاون مع اليونيسف.

واعتبر الكوني أن وصول اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي إلى قاعدة دستورية للانتخابات، هو خطوة ضرورية لتتويج كل الجهود التي تبدلها الدول الداعمة للعملية السياسية في ليبيا ومنها ألمانيا.

وبدوره جدد السفير الألماني دعم بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مؤكدًا على كل الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن في ملفات المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة، وصولاً للاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم.