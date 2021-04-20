وفد وزاري تركي كبير يعتزم زيارة ليبيا قريباً

ليبيا – استقبل عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي اليوم الثلاثاء السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز.

اللافي أكد بحسب مكتبه الإعلامي على أهمية التعاون الليبي التركي في كل الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، ورفع كفاءات هذه المؤسسات من خلال الاستشارات الفنية والتدريب.

وأشار اللافي إلى ضرورة عودة الشركات التركية إلى ليبيا بأسرع وقت، للمساهمة في إعادة الإعمار، وخاصة في مجال الكهرباء، والاستفادة من خبرة الشركات التركية في هذه المجالات ،مطالباً بتفعيل عمل اللجنة الليبية التركية المتعلقة بالمشاريع السابقة، ومعالجة المشاريع المتوقفة منها.

من جهته ، أكد االسفير التركي على عمق العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين واستعداد بلاده لدعم المصالحة الوطنية في ليبيا،وأن تركيا يهمها عودة الاستقرار إلى ليبيا من خلال دعم كل مسارات العملية السياسية في ليبيا.

السفير التركي أبلغ اللافي عن اعتزام وفد وزاري تركي كبير زيارة ليبيا قريباً لبحث المزيد من التعاون في مختلف المجالات..

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية