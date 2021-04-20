مجلس النواب في جلسته اليوم يبدي ملاحظاته على مشروع الميزانية ويقرر إعادتها لحكومة الوحدة الوطنية لتعديلها

طبرق 20 أبريل 2021 (وال)- أبدى مجلس النواب في جلسته اليوم في طبرق، ملاحظاته على مشروع الميزانية وقرر إعادتها لحكومة الوحدة الوطنية لتعديلها قبل التصويت عليها مجددا .

وعلمت وكالة الأنباء الليبية إن من بين ملاحظات النواب على مشروع الميزانية أن المبالغ المطلوب رصدها للتحول لم تكن مرفقة بالمشروعات المدرجة بخطة التحول، وكذلك فإن بند الطوارئ ينبغي أن لا يضمن لهذه الميزانية، وإن الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس النواب سيترتب عليها خفض الميزانية المقترحة. (وال- طبرق)

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